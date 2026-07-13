Подросток погиб на работе: 17-летнего курьера при выполнении заказа погубил водитель легковушки

Кадр видео: ГАИ РБ

В Уфе в ДТП погиб 17-летний курьер доставки магазина – его сбили насмерть, когда он ехал на электровелосипеде. Трагедия случилась около шести вечера 13 июля напротив дома №29 по улице Шота Руставели. Об этом сообщили в ГАИ и прокуратуре Башкирии.

Как уточнили в дорожной полиции, наезд на юношу совершил выезжавший со двора водитель Mitsubishi Outlander. Молодой человек скончался до прибытия бригады медиков.

17-летний курьер погиб под колесами авто в Уфе / ГАИ РБ / 13.7

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, экстренные службы и прокурор Орджоникидзевского района Артур Гибадуллин.

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