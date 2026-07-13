В Башкирии озвучили цены на молоко в четырех городах

В Башкирии средняя цена на пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2% в июне составила 90,04 рубля за литр Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии средняя цена на пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2% в июне составила 90,04 рубля за литр. Это на рубль меньше, чем в мае, и на 2,65 рубля ниже январского показателя. Об этом сообщил Башстат.

За первое полугодие цена в республике плавно снижалась: с 92,69 рубля в январе до 90,04 в июне. Дороже всего молоко продаётся в Уфе - 91,79 рубля за литр (в январе было 95,52). На втором месте Сибай - 90,54 рубля, цена там не менялась с мая. Дешевле всего молоко в Нефтекамске - 82,56 рубля за литр (год назад было 83,44). В Стерлитамаке цена в июне составила 87,59 рубля, тоже ниже среднереспубликанской.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.