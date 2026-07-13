Мама, спасая младшего ребенка, потеряла сознание, а двоих старших унесло течением: с многодетной семьей едва не случилась страшная трагедия

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Кармаскалинском районе Башкирии с многодетной семьей едва не случилась трагедия во время отдыха на реке Белой. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям и МЧС.

Всё случилось случилось вблизи деревни Муксиново на диком пляже. Пока отец и мать находились на берегу, дети трех, девяти и 17 лет плавали на надувном матрасе. Внезапно самый младший начал громко кричать. Родители бросились к малышу и успели снять его с матраса, но в напряжённой ситуации мама запаниковала и стала тонуть.

Очевидцы вытащили женщину из воды и проводили ей реанимацию до приезда скорой помощи. В тяжёлом состоянии её госпитализировали в районную больницу. Тем временем двоих детей, оставшихся на матрасе, унесло сильным течением на значительное расстояние – в сторону деревни Кабаково. К счастью, их заметили и спасли очевидцы.

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