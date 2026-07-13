Реанимация и кома: в Башкирии подросток получил тяжелую травму после поездки на электросамокате

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии мальчик на электросамокате получил тяжелую травму головы и оказался в реанимации.

Вечером 4 июля жители СНТ «Мирный» в Стерлитамаке нашли подростка у дороги – рядом с ним лежал электросамокат. Ребенка госпитализировали, провели операцию, а затем санавиацией доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу в Уфе.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии «КП-Уфа»рассказали, что состояние мальчика тяжелое, но стабильное – он находится в реанимации и получает необходимую помощь. Сейчас подросток в коме.

Родственники убеждены, что мальчика сбил автомобиль, а водитель скрылся с места происшествия. Они добиваются огласки, чтобы виновный понес наказание. По некоторым данным, видимых повреждений, характерных для ДТП, на самокате обнаружено не было. Следователи рассматривают версию о несчастном случае: мальчик мог не удержать равновесие, упасть и удариться головой.

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