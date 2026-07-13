В Уфе приставания к женщине на корпоративе закончились пальбой: есть пострадавший

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На базе отдыха в Уфе корпоратив закончился дракой и стрельбой. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 11 июля, около 21:00 на базе отдыха на улице Бородинской. Один из участников мероприятия приставал к женщине-коллеге. Другой мужчина вступился за нее – и в ходе ссоры несколько раз выстрелил из аэрозольного пистолета, а затем скрылся. Пострадавший обратился в травмпункт.

Сотрудники уголовного розыска выяснили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 42-летний мужчина, у него есть судимость за незаконный оборот наркотиков. Он дал признательные показания. При обыске дома у него изъяли аэрозольный пистолет и патроны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Кроме того, несколько участников конфликта получили административные протоколы – за мелкое хулиганство и отказ от медицинского освидетельствования.

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