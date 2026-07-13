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НовостиОбщество13 июля 2026 10:35

Снова «черное небо» Башкирии: в трех городах введен спецрежим

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате объявили режим «черного неба»
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 13 июля, в Башкирии ввели режим неблагоприятных метеоусловий – «черное небо» – в Уфе, Стерлитамаке и Салавате. Об этом рассказали в Башгидрометцентре республики.

Режим продлится до 20:00 завтрашнего дня. Из-за безветренной погоды вредные вещества не рассеиваются и оседают у земли – прямо на уровне жилых домов. На время действия режима промышленные предприятия обязаны снизить объем выбросов в атмосферу.

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