Четыре человека погибли на водоемах в Башкирии: среди них – трехлетняя девочка

Фото: МЧС Башкирии

В Башкирии за минувшие выходные на водоемах погибли четыре человека – трое мужчин и ребенок. Об этом сообщили в МЧС республики.

В деревне Ахмерово в реке Селеук утонула трехлетняя девочка. Родители самостоятельно пытались провести реанимацию, однако спасти ребенка не удалось. Место купания не было оборудовано, знаки запрета установлены.

В Чишминском районе из пруда реки Калмашка извлекли тело 63-летнего мужчины. Обстоятельства гибели устанавливаются.

В Учалинском районе на озере Калкан утонул 39-летний житель Магнитогорска. Мужчина вошел в воду в нетрезвом состоянии, несмотря на запрещающие знаки, и в результате утонул. Тело извлекли родственники.

В Стерлитамакском районе спасатели подняли со дна реки Белой тело 53-летнего мужчины, который заплыл на глубину в необорудованном месте.

Кроме того, ночью в Октябрьском 50-летний пьяный мужчина попытался переплыть карьер на официальном пляже. Доплыв до противоположного берега, он скрылся под водой на обратном пути. Это произошло после окончания дежурства спасателей, когда уже был поднят красный флаг.

С начала года в республике утонули 27 человек, в том числе пятеро детей.

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