Родители пытались спасти ребенка: в Башкирии утонула маленькая девочка

В Башкирии погибла треххлетняя девочка, утонувшая в реке. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Маленькая девочка погибла в Башкирии. Как сообщает МЧС по РБ, трагедия произошла днем 11 июля в деревне Ахмерово Ишимбайского района. Там реке Селеук утонула девочка 2023 года рождения.

Как сообщили в МЧС, родители самостоятельно извлекли ребенка из воды и до приезда медиков пытались провести сердечно-легочную реанимацию, однако прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть девочки.

По данным спасателей, происшествие случилось в месте, не предназначенном для купания. На берегу были установлены предупреждающие аншлаги о запрете купания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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