Пропала за считанные минуты: в Башкирии на озере исчезла трехлетняя девочка

На озере в Башкирии сотрудница МЧС за считанные минуты нашла пропавшего ребенка.

На озере Шагайка в Мелеузовском районе едва не произошла трагедия. Во время отдыха трехлетняя девочка незаметно ушла от матери, однако благодаря оперативным действиям инспектора Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России ребенка удалось быстро найти.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в жаркий выходной день инспектор ГИМС Марина проводила на пляже профилактические беседы с отдыхающими о правилах безопасности на воде. В этот момент к ней обратилась взволнованная женщина, рассказавшая, что около 20 минут назад потеряла из виду свою трехлетнюю дочь.

Инспектор сразу приступила к организации поисков. Она связалась с арендатором пляжа и попросила подключить к поисковой операции сотрудников и охрану базы отдыха. Одновременно сама начала обследовать береговую линию.

Во время обхода сотрудница МЧС подробно расспрашивала отдыхающих, сообщала приметы девочки и просила всех, кто заметит ребенка, привести его к зданию кафе, которое определили местом общего сбора. Несколько очевидцев рассказали, что видели малышку и указали направление, в котором она ушла.

Вскоре инспектор обнаружила девочку возле контрольно-пропускного пункта базы отдыха. К тому моменту ребенок уже находился рядом с сотрудниками комплекса. Как выяснилось, малышка успела пройти довольно большое расстояние, сильно устала и испугалась, но, к счастью, не пострадала. После этого инспектор сразу связалась с матерью, а встреча с дочерью стала для женщины большим облегчением. Она поблагодарила сотрудницу МЧС за оперативность и грамотную организацию поисков.

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