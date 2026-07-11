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НовостиОбщество11 июля 2026 13:31

Площадь Салавата Юлаева в Уфе планируют благоустроить в 2027 году

В Уфе площадь Салавата Юлаева вошла в программу благоустройства
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Власти Уфы ищут средства на проект реконструкции площади Салавата Юлаева.

Власти Уфы ищут средства на проект реконструкции площади Салавата Юлаева.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Площадь имени Салавата Юлаева в Уфе вошла в число общественных пространств, которые планируется благоустроить в 2027 году. Территория стала одним из 16 победителей голосования, проведенного в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Как сообщили в Управлении коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы, жители поддержали обновление площади, однако приступить к работам в ближайшее время не получится. На сегодняшний день проект благоустройства еще не разработан.

В мэрии пояснили, что сейчас ведется поиск финансирования для подготовки проектной документации. Только после разработки и утверждения проекта станет известно, когда именно начнется реконструкция и какие изменения ожидают одну из самых известных общественных территорий башкирской столицы.

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