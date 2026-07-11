Жители Башкирии увеличили расходы на кафе почти в полтора раза

Семьи в Башкирии стали чаще посещать кафе и рестораны. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Башкирии в 2025 году стали заметно чаще посещать кафе и рестораны. Согласно исследованию аналитиков, средние ежемесячные расходы семьи из трех человек на питание вне дома достигли 2,4 тысячи рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился почти на 48 процентов.

Аналитики FinExpertiza отмечают, что рост расходов объясняется не только подорожанием услуг общественного питания, но и изменением потребительских привычек. Все больше семей предпочитают проводить свободное время вне дома, что отражается на структуре расходов.

Среди регионов Приволжского федерального округа Башкирия занимает десятое место по расходам на кафе и рестораны. Наиболее высокие траты зафиксированы в Самарской области, где семья из трех человек в среднем оставляет в заведениях общественного питания около пяти тысяч рублей в месяц.

Одновременно выросли расходы жителей республики на отдых, развлечения, спорт, культурные мероприятия и путешествия. В среднем семьи тратили на эти цели около 6,9 тысячи рублей ежемесячно, что почти на треть больше, чем годом ранее.

При этом расходы на алкоголь и табачную продукцию, напротив, немного снизились, свидетельствуют результаты исследования.

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