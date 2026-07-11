В Минсельхозе Башкирии назвали главные сложности уборочной кампании

В Башкирии рассказали, что может осложнить уборочную страду. Фото: Виталий ТИМКИВ. Перейти в Фотобанк КП

Уборочная кампания в Башкирии в этом году проходит в непростых условиях. Об этом заявил заместитель премьер-министра правительства республики — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на агрофоруме «День поля».

По словам главы ведомства, аграриям приходится работать в условиях перебоев с поставками топлива и запасных частей, логистических сложностей, а также нестабильной погоды. Несмотря на это, уборочные работы стартовали примерно на полторы-две недели раньше обычного.

Первыми хозяйства приступили к уборке озимого рапса. В ближайшее время начнется сбор озимого рыжика и пшеницы, однако конкретные сроки будут зависеть от погодных условий.

Ильшат Фазрахманов отметил, что современным сельхозпроизводителям необходимо уделять особое внимание управлению рисками, качеству продукции и себестоимости производства. По его мнению, именно эти факторы сегодня определяют успешность предприятий.

Агрофорум «День поля» собрал представителей агропромышленного комплекса, научного сообщества, банковского сектора и органов власти со всей республики.

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