В Башкирии опубликовали график работы «поездов здоровья» на новую неделю

«Поезда здоровья» продолжат принимать пациентов в селах Башкирии. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

С 13 по 19 июля в Башкирии продолжится работа передвижных медицинских комплексов «Поезда здоровья». Бесплатное обследование смогут пройти жители отдаленных населенных пунктов без необходимости ехать в районные больницы.

Мобильные медицинские бригады посетят Баймакский, Белокатайский, Балтачевский, Белебеевский, Мелеузовский и Чекмагушевский районы.

Во время приема жители смогут пройти флюорографию и маммографию, сдать необходимые анализы, а также получить консультации профильных специалистов. Прием ведется без предварительной записи, в порядке живой очереди. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Акция проводится в рамках проекта «Здоровая республика — здоровый регион» и позволяет сделать медицинскую помощь более доступной для жителей сельских территорий.

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