Уфимец едва не лишился почти 10 млн рублей из-за телефонных мошенников

Молодой житель Уфы продал квартиру по указанию аферистов. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 21-летний местный житель едва не стал жертвой телефонных мошенников, которые убедили его продать квартиру и готовились похитить почти 10 миллионов рублей. От полной потери денег молодого человека спасли родители.

Как сообщили в МВД по Башкирии, аферисты связывались с потерпевшим на протяжении месяца, с 8 июня по 10 июля. Они представлялись сотрудниками военкомата и ФСБ и использовали сразу несколько легенд: оформление электронного военного билета, якобы взлом аккаунта на портале «Госуслуги» и необходимость срочно защитить сбережения.

Поддавшись давлению злоумышленников, молодой человек дважды перевел через почтовые отделения 255 тысяч рублей личных накоплений. При этом сотрудники почты пытались предупредить его о возможном мошенничестве, однако он заверил, что отправляет деньги родственникам.

На этом преступники не остановились. Они убедили уфимца продать принадлежащую ему квартиру, заявив, что вырученные средства необходимо перевести на «безопасный счет». Молодой человек выполнил это требование и продал недвижимость, получив 9,7 миллиона рублей.

Довести преступный замысел до конца мошенникам не удалось. Во время разговора с родителями молодой человек рассказал о происходящем, после чего родственники объяснили ему, что он стал жертвой аферистов, и сразу обратились в полицию.

В результате удалось предотвратить хищение почти 10 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

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