В Минземимуществе Башкирии назначили нового заместителя министра

В Башкирии назначили нового замминистра Минземимущества.

В Министерстве земельных и имущественных отношений Башкирии произошли кадровые изменения. Заместителем министра назначена Лейсан Измайлова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

До нового назначения Лейсан Измайлова возглавляла Управление унитарными предприятиями и хозяйственными обществами министерства. В Минземимуществе отмечают, что свою карьеру в ведомстве она начала с должности ведущего специалиста-эксперта и за годы работы прошла путь до руководящей должности.

Напомним, ранее стало известно о кадровых перестановках в правительстве республики. Первый заместитель министра экономического развития Башкирии Айрат Фахретдинов покинул занимаемую должность.

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