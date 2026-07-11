МЧС предупредило жителей Башкирии о грозах и густом тумане

Жителей Башкирии предупредили об ухудшении погоды 12 июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

МЧС Башкирии предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий 12 июля. По данным синоптиков, в регионе местами ожидаются грозы, а ночью и утром отдельные районы накроет густой туман.

Как сообщили в ведомстве, при тумане видимость может снижаться до 500 метров и менее, что существенно осложнит ситуацию на дорогах. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию и быть предельно внимательными за рулем.

Во время грозы спасатели советуют закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Также рекомендуется убрать с балконов и подоконников предметы, которые могут быть унесены сильными порывами ветра.

На улице следует держаться подальше от деревьев, линий электропередачи, рекламных конструкций и других потенциально опасных объектов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб 112.

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