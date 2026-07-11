Любовь объединила 160 пар: где в Башкирии сыграли больше всего свадеб

В Уфе в День семьи, любви и верности зарегистрировали 42 брака. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В День семьи, любви и верности, который отмечался 8 июля, в Башкирии официально зарегистрировали брак 160 пар. Больше всего свадеб в этот день состоялось в Уфе.

По данным органов ЗАГС, в столице республики появились 42 новые семьи. Наиболее востребованными стали отделы ЗАГС Кировского, Калининского и Советского районов. Здесь свои отношения узаконили 11, 10 и 9 пар соответственно.

Среди других городов и районов республики лидером по числу регистраций браков стал Стерлитамак, где в праздничный день поженились 13 пар. Второе место занял Нефтекамск с 10 свадебными церемониями.

Третью строчку разделили Октябрьский и Абзелиловский район. В каждом из них 8 июля было зарегистрировано по семь браков. Напомним, День семьи, любви и верности традиционно считается одной из самых популярных дат для заключения брака. Многие молодожены выбирают именно этот праздник, символами которого являются святые Петр и Феврония Муромские - покровители семьи, любви и верности.

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