При пожаре в Нефтекамске спасли 11 человек, включая четверых детей

Фото: МЧС по РБ

В Нефтекамске вечером произошел пожар в одной из квартир многоквартирного дома на проспекте Комсомольском. Благодаря оперативной работе сотрудников МЧС удалось избежать жертв и спасти 11 человек, в том числе четверых детей.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, возгорание произошло в двухкомнатной квартире. Огонь охватил домашнее имущество на площади 28 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные вывели из зоны опасных факторов пожара 11 человек, среди которых были четверо детей. Еще 10 жильцов самостоятельно покинули подъезд до приезда экстренных служб.

Пожар был оперативно ликвидирован. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении. В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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