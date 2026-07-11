В Уфе за сутки задержали девять нетрезвых водителей

За сутки в Уфе произошло 49 ДТП, пострадали пять человек. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки на дорогах Уфы зарегистрировали 49 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий различные травмы получили пять человек.

Сотрудники Госавтоинспекции за этот же период выявили 279 нарушений Правил дорожного движения. Среди наиболее распространенных - игнорирование требований по использованию ремней безопасности, нарушение правил перевозки детей и непредоставление преимущества пешеходам.

Так, к ответственности привлекли восемь водителей, не использовавших ремни безопасности. Еще пять автомобилистов не уступили дорогу пешеходам, а шесть нарушили правила перевозки детей. Кроме того, инспекторы составили 12 административных материалов в отношении самих пешеходов, которые нарушили требования ПДД.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделяли выявлению нетрезвых водителей. За сутки были задержаны семь человек, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Еще два водителя отказались проходить медицинское освидетельствование, что также влечет предусмотренную законом ответственность.

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