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НовостиОбщество11 июля 2026 6:00

За сутки в Башкирии не зарегистрировали лесных пожаров

В Башкирии сутки прошли без лесных пожаров и палов сухой травы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Новых возгораний в Башкирии не произошло.

Новых возгораний в Башкирии не произошло.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Башкирии не зарегистрировали ни одного лесного пожара и ни одного случая возгорания сухой растительности. Об этом сообщили в оперативных службах региона.

По данным на сегодняшний день, с начала 2026 года на территории республики произошло 15 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 87 гектаров.

Кроме того, за этот же период в Башкирии зафиксировали 202 случая возгорания сухой растительности. Общая площадь таких пожаров составила более 329 гектаров.

В республиканском госкомитете по ЧС отметили, что оперативная обстановка остается стабильной и находится на постоянном контроле. Специалисты продолжают следить за пожароопасной ситуацией и готовы оперативно реагировать на возможные возгорания.

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