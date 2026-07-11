Жара не отступает: Башкирию накроют +32, грозы и град

В Башкирии на выходных ожидаются грозы, град и жара. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В предстоящие выходные жителей Башкирии ждет жаркая, но неустойчивая погода. По прогнозам синоптиков, воздух в республике прогреется до +32 градусов, однако местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и град.

В субботу, 11 июля, осадки прогнозируются лишь местами. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы, а днем локально возможен град. Ветер будет западным, умеренным, местами с сильными порывами. Ночью температура воздуха составит от +14 до +19 градусов, днем — от +27 до +32. Прохладнее будет на северо-западе республики, где воздух прогреется лишь до +22 градусов.

В воскресенье, 12 июля, характер погоды практически не изменится. Местами ожидаются небольшие дожди, днем возможны грозы. Ветер сохранит западное и юго-западное направление и останется умеренным. Температура ночью составит +13...+18 градусов, днем — от +27 до +32, а на северо-западе — до +22 градусов.

В понедельник, 13 июля, местами также прогнозируются небольшие дожди и грозы. Ветер западный и юго-западный, умеренный. Ночью ожидается +13...+18 градусов, днем станет немного прохладнее — от +24 до +29 градусов.

Синоптики рекомендуют учитывать вероятность гроз при планировании поездок и отдыха на природе. Во время непогоды следует избегать открытых пространств, не укрываться под одиноко стоящими деревьями и соблюдать меры предосторожности.

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