В Уфе мотоциклист на скорости влетел в Kia и погиб на месте

Фото: ГАИ по РБ

Смертельное ДТП произошло утром 11 июля на Оренбургском тракте в Уфе. В результате столкновения с легковым автомобилем погиб водитель мотоцикла.

По предварительной информации, авария произошла около семи часов утра. 27-летний мужчина, управлявший мотоциклом, двигался в попутном направлении с автомобилем Kia K5, после чего произошло столкновение. От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте происшествия еще до прибытия медиков.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит установить точные причины и обстоятельства произошедшего, а также выяснить, что стало причиной столкновения.

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