В ЧП на воде в Башкирии погибли девять человек: среди них один ребенок

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии подвели итоги недели по обеспечению безопасности на водных объектах. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

По оперативным данным, за прошедшую неделю на водоемах республики утонули девять человек, в том числе один ребенок. Жертв пожаров за тот же период удалось избежать.

В муниципалитетах продолжаются профилактические рейды, открываются новые пляжи. Сегодня в республике оборудованы 424 места безопасного отдыха у воды, из них 200 – аттестованные пляжи.

В ГК ЧС призвали жителей и гостей Башкирии отдыхать только на официально оборудованных пляжах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения и не оставлять детей у воды без присмотра. Также ведомство напомнило о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и установить дома автономные пожарные извещатели.

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