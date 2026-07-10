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НовостиОбщество10 июля 2026 18:39

Власти Башкирии не намерены проводить в СНТ интернет: чиновники объяснили, почему

Уфимцам объяснили, почему власти не проводят в СНТ интернет
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители СНТ «Тюльпан 5» в Калининском районе Уфы не могут добиться подключения интернета. Одна из местных жительниц – из многодетной семьи – рассказала, что они обращались в несколько провайдеров, но везде получили отказ из-за отсутствия технической возможности. Обращения в Министерство цифрового развития государственного управления Башкирии результата не дали.

В Минцифры Башкирии пояснили, что прокладка абонентских линий – коммерческий проект, и государство им не занимается. Господдержка направлена прежде всего на населенные пункты с численностью от 100 до 1000 человек. СНТ в этот перечень не входят: из-за сезонного характера проживания они не считаются приоритетными объектами.

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