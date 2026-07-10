«Очень любил свою семью»: погиб главный старшина из Башкирии

Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии

В зоне специальной военной операции погиб житель Белорецкого района Башкирии Руслан Мухаметов. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

Руслан Булатович родился в 1979 году в Бузулуке (Оренбургская область). Детство провел в Амурской области, в 1993 году семья переехала в село Железнодорожный (Белорецкий район). Там он окончил школу и поступил в ПТУ-25 на монтажника. Срочную службу прошел в Военно-морском флоте. После армии женился и работал монтажником вахтовым методом

В 2024 году Руслан Мухаметов подписал контракт с Министерством Обороны России и отправился добровольцем в зону СВО.

– Службу проходил в звании главный старшина. Пал смертью храбрых в 2025 году. Со слов родителей, Руслан Булатович был отзывчивым, исполнительным, трудолюбивым, доброжелательным и безотказным человеком, всегда приходил на помощь, очень любил свою семью. Приносим искренние, глубокие соболезнования всем родным и близким, – заявили в администрации Белорецкого района.

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