СМИ: приватизации «Башспирта» не будет

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Правительство Башкирии не рассматривает продажу «Башспирта». Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в кабмине сообщает издание «РБК Уфа».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что крупнейший производитель спирта в России – «Росспиртпром» – может купить башкирское предприятие. По данным журналистов, представители компании уже посетили его площадки, а бюджет республики от сделки мог бы получить 4-5 млрд рублей.

Глава Башкирии Радий Хабиров еще в ноябре 2025 года говорил, что продавать «Башспирт» не планируется. По его словам, предложения о покупке поступали, однако приватизация невозможна: предприятие приносит прибыль и обеспечивает многомиллиардные акцизные поступления.

АО «Башспирт» полностью принадлежит республике и входит в число крупнейших производителей ликеро-водочной продукции в стране. По данным Rusprofile, в 2025 году выручка компании составила 12 млрд рублей, чистая прибыль – 267 млн рублей.

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