«15-летний марафон завершен»: первый замминистра экономразвития Башкирии ушел в отставку

Фото: Аккаунт Айрата Фахретдинова в соцсетях

Первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Айрат Фахретдинов ушел в отставку. Он отвечал за стратегическое планирование, прогнозирование социально-экономического развития, мониторинг инвестиционной деятельности и координацию госпрограмм.

Чиновник прошел путь от рядового специалиста до первого замминистра. По его словам, за это время он работал более чем по 10 направлениям, подготовил сотни докладов, прогнозов и программ, провел на работе свыше 500 суббот и не использовал более 300 дней отпуска.

– Это не цена успеха, это его основа. Тот багаж выносливости и компетенций, который невозможно получить в бизнес-школе, его можно только прожить. 15-летний марафон завершен, – цитирует Фахретдинова информационное агентство «Башинформ».

Фахретдинов окончил УГАТУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Карьеру в министерстве экономического развития начал в 2015 году, с августа 2020-го занимал должность первого заместителя министра. Он является заслуженным экономистом Башкирии и обладателем многочисленных почетных грамот и благодарственных писем.

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