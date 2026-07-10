На ж/д пути в Башкирии выпускали непригодные к эксплуатации вагоны: замешаны крупные взятки

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии коммерческую организацию оштрафовали за передачу незаконного вознаграждения сотруднику железнодорожной компании. Об этом рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

С 2021 по 2024 год представитель предприятия передал работнику железной дороги более 300 тысяч рублей. За это тот допускал к эксплуатации вагоны, которые не были пригодны для выхода на железнодорожные пути.

По материалам транспортной прокуратуры суд привлек организацию к административной ответственности по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей.

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