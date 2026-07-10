Засыпать не стоило: ночь с девушкой в гостинице обернулась для уфимца кошмаром

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В Уфе вынесли приговор 20-летней безработной девушке за кражу денег с банковского счета. Об этом рассказали в Орджоникидзевском районном суде.

Этой зимой, ночью 15 февраля, ранее судимая пьяная девушка была в гостиничном номере вместе со своим знакомым. Пока тот спал, она достала наличные из кармана его куртки. Затем взяла со стола его телефон и приложила палец спящего мужчины к сканеру отпечатков – и устройство разблокировалось. Через банковское приложение она дважды перевела деньги на карту другого знакомого, а потом ушла.

Девушка полностью признала вину и раскаялась. Суд учел явку с повинной, помощь следствию, добровольное возмещение ущерба потерпевшему, возраст и наличие тяжелого заболевания. Отягчающих обстоятельств суд не нашел.

Девушку приговорили к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима.

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