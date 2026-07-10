Мошенник из Башкирии создал липовую фирму и обманывал покупателей стройматериалов: так он «заработал» пять миллионов рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Советский районный суд Уфы вынес приговор уроженцу Баймакского района Башкирии, обманувшему покупателей строительных материалов более чем на пять миллионов рублей. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов республики.

Осужденный зарегистрировал фирму через подставное лицо и взял управление ею в свои руки. Через знакомых он находил людей, которые хотели купить стройматериалы, брал с них деньги, но поставлять товар изначально не собирался и реальной возможности сделать это не имел.

Суд признал его виновным по статьям «Незаконное образование юридического лица» и «Мошенничество в особо крупном размере» и назначил ему семь лет колонии строго режима.

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