Фото: СК Башкирии

55-летний житель Уфы больше года переводил деньги на счета запрещенной в России международной террористической организации. Об этом рассказали в ФСБ и Следственном комитете по Башкирии.

По данным силовиков, с января 2023 по май 2024 года мужчина регулярно отправлял средства через специализированные сетевые ресурсы с банковской карты. Он знал, что организация признана террористической, однако продолжал делать переводы.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и СК. При обыске у мужчины изъяли мобильные телефоны и 290 тысяч рублей наличными. Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Суд отправил обвиняемого под стражу. Следователи изучают изъятые материалы и проверяют возможную причастность мужчины к другим преступлениям.

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