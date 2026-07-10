Бронзовую копию памятника Салавату Юлаеву отольют в Санкт-Петербурге

Бронзовую копию памятника Салавату Юлаеву отольют в Петербурге. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Бронзовую копию памятника Салавату Юлаеву изготовят в Санкт-Петербурге на заводе художественного литья «Монументскульптура». Именно здесь в свое время был создан оригинальный чугунный монумент. Об этом сообщил президент Российской академии художеств Василий Церетели.

По его словам, перед началом работ специалисты снимут точные формы с существующей скульптуры, после чего изготовят авторскую копию из бронзы. Церетели отметил, что такой подход позволит максимально точно сохранить внешний облик знаменитого памятника.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что оригинальный чугунный монумент не будет утрачен. После реставрации его установят на новом месте, а на прежней площадке появится бронзовая версия.

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