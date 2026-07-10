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НовостиОбщество10 июля 2026 6:01

В лесах Башкирии с начала года заблудился 151 человек

С начала июля в лесах Башкирии потерялись 19 человек
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Спасатели напомнили жителям Башкирии правила безопасности в лесу.

Спасатели напомнили жителям Башкирии правила безопасности в лесу.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Сезон ягод, грибов и прогулок по лесу в Башкирии сопровождается ростом числа поисковых операций. Только с начала июля в экстренные службы поступило 12 сообщений о пропавших людях. Помощь понадобилась 19 жителям республики, среди которых шестеро детей.

Как сообщили в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям, с начала 2026 года в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило уже 100 обращений о людях, заблудившихся в лесу. Всего с начала года потерялись 151 человек, в том числе 34 ребенка.

Спасатели напоминают, что большинство подобных происшествий можно предотвратить, если соблюдать элементарные правила безопасности. Перед походом в лес необходимо предупредить родственников или друзей о маршруте и времени возвращения, полностью зарядить мобильный телефон, надеть яркую одежду и не сходить с привычных троп.

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