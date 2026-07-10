За неделю в Башкирии скакнули цены на картофель, капусту и свеклу

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за неделю подорожали картофель, капуста и свекла. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 30 июня по 6 июля картофель подорожал на 7,73%. На этой неделе его средняя цена составила 70,52 рубля. Также жителям республики на 7,47% больше придется отдать за белокочанную капусту (средняя цена – 56,90 рублей) и на 4,67% за столовую свеклу (53,26 рубля).

Однако на этой неделе на 16,63% подешевели огурцы (106,71 рубля), на 3,71% – помидоры (190,57 рубля), на 2,49% – куриные яйца (72,06 рубля).

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