Президент России представил к награде трех жителей Башкирии

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении трех специалистов Кумертауского авиационного производственного предприятия за их трудовые достижения. Оаботников завода представили к медалям ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Высокой оценки своего труда удостоились сборщик изделий из стеклопакетов и органического стекла Расим Букаев, слесарь-сборщик летательных аппаратов Андрей Бушин и мастер участка Алефтина Иванова. Глава государства отметил вклад заводчан в развитие отечественного вертолетостроения и многолетнюю добросовестную работу на производстве.

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