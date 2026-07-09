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НовостиОбщество9 июля 2026 18:50

«Квадрат» жилья в Башкирии может подешеветь: с инициативой выступил Минстрой

Минстрой Башкирии предлагает снизить среднюю рыночную стоимость жилья
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Абылай САРАЛАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство строительства и архитектуры Башкирии предложило скорректировать среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья на третий квартал 2026 года. Проект приказа опубликован и сейчас проходит общественные обсуждения.

Согласно документу, норматив составит 117 256 рублей за квадратный метр общей площади. По сравнению с предыдущим кварталом цифра снизилась на 0,3%, или на 370 рублей.

Норматив используется для расчета субсидий, которые получают жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Таким образом, снижение показателя напрямую влияет на размер государственной помощи для льготных категорий граждан.

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