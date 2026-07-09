Житель Башкирии ушел из дома и пропал: его ищут уже двое суток

Фото: «Отклик»

В Башкирии разыскивают 67-летнего Александра Лисаченко из Стерлитамака. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Отклик».

Мужчина вчера ушел из дома и не вернулся. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы пропавшего: рост – 170 см, телосложение плотное, глаза серые. В момент исчезновения был одет в серую джинсовую куртку, темно-синие спортивные штаны и черные шлепки.

Все, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, могут позвонить по номеру 8-987-106-06-01 или по телефону 102. Для участия в поисках также требуются волонтеры.

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