Борьба c нелегальным трудоустройством мигрантов в Башкирии: наказаны десятки человек

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии полиция привлекла к ответственности десятки иностранных граждан и их работодателей за нарушения миграционного законодательства. Об этом рассказали в МВД республики.

По итогам рейдов 26 иностранцев получили административные протоколы за работу без разрешительных документов. Еще 22 гражданина России привлекли к ответственности за незаконное трудоустройство мигрантов без патента или разрешения на работу. Вопрос о привлечении к ответственности юридического лица пока решается.

За такое нарушение физическому лицу грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, должностному – от 25 до 50 тысяч рублей, юридическому – от 250 тысяч до 800 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Кроме того, ряд российских граждан привлекли к административной ответственности за то, что не уведомили миграционный орган о заключении или расторжении трудового договора с иностранцем в установленный трехдневный срок.

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