Почти 6000 жертв: в Башкирии растет число пострадавших от укусов клещей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала сезона в Башкирии за медицинской помощью после укуса клеща обратились 5964 человека. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре республики.

Обозначенные данные – почти на треть меньше, чем за тот же период прошлого года: в 2025 году пострадавших было 8866. Дети составляют около 33% от общего числа обратившихся за помощью.

Сдать клеща на анализ можно в Центре гигиены и эпидемиологии и его филиалах – там работают пункты приема и исследования клещей на зараженность инфекциями.

В Роспотребнадзоре напомнили, что защититься от клещей помогают репелленты, инсектоакарицидные средства и специальная одежда. Самым надежным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита остается вакцинация.

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