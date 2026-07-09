Ситуация на АЗС в Башкирии: 67% водителей испытывают трудности

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Большинство автомобилистов Башкирии в последнее время сталкиваются с трудностями при заправке машины. Об этом рассказал автомобильный сайт «Дром» по итогам всероссийского опроса, который прошел с 1 по 8 июля среди более чем 12 тысяч водителей.

В республике о проблемах на АЗС заявили 67% респондентов: 21% назвали ситуацию серьезной, еще 46% – терпимой. Без трудностей обходятся лишь 33% опрошенных водителей: 19% не испытывали затруднений вовсе, а 14% пока справляются, но признают общую напряженность на топливном рынке.

В целом среди регионов с наибольшей долей водителей, которые испытывают серьезные трудности, – Крым (88%), Забайкалье (82%) и Краснодарский край (68%). Меньше всего проблем у автомобилистов Амурской и Сахалинской областей, а также Хабаровского края – там о трудностях не сообщают от 50 до 55% опрошенных.

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