Нуждается в медпомощи: в Башкирии пропал пожилой мужчина

Фото: «БашРегионСпас»

В Башкирии четыре дня идут поиски 66-летнего Нагима Мурсалимова из Учалов. Об этом рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».

Мужчина пропал 5 июля. По данным волонтеров, он нуждается в медицинской помощи. Приметы: рост – около 170 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза серые. В момент исчезновения был одет в сине-белую тельняшку, черное трико и черные сланцы.

Любую информацию о местонахождении мужчины нужно сообщать по телефону горячей линии: 8 (937) 3-102-112 или звонить по номеру 112. Поисковый отряд также просит откликнуться добровольцев.

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