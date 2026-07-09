Уфу накрыло мощнейшим ливнем: за сутки выпала почти месячная норма осадков

Фото: Соцсети

За сегодняшние сутки в Уфе выпало почти столько осадков, сколько обычно выпадает за целый месяц. Об этом рассказали в администрации города.

Такой объем воды создал серьезную нагрузку на ливневую канализацию и дорожное покрытие. На улицах подтоплены пешеходные переходы, под водой скрыты люки и ямы, резко выросла аварийность из-за аквапланирования.

Пешеходам рекомендуют без крайней необходимости не выходить на улицу. Если выйти все же пришлось – лучше держаться возвышенных мест и не заходить в глубокие лужи: под водой могут оказаться открытые люки, колодцы и острые предметы.

Водителям советуют снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать крайних полос. Если вода поднялась выше порога автомобиля – нужно немедленно покинуть машину и перейти в безопасное место.

При необходимости вызвать спецслужбы можно по телефону единой дежурно-диспетчерской службы Уфы: 279-90-00.

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