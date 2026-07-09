В Башкирии вынесли приговор организаторам сети подпольных казино: прокуроры остались им недовольны

Фото: СК Башкирии

В Стерлитамаке суд вынес приговор 11 участникам организованной группы, которые больше года управляли сетью подпольных казино. Об этом рассказали в прокуратуре и Следственном комитете Башкирии.

В апреле 2023 года 31-летний житель Стерлитамака собрал группу из 10 человек в возрасте от 22 до 39 лет. Каждый получил свою роль: администраторы, крупье, операторы-кассиры и охранники. Вместе они открыли в арендованных помещениях три нелегальных игорных заведения. Для конспирации в казино установили видеонаблюдение и систему дистанционного контроля доступа, персонал обучили правилам игр, а администраторы ежедневно отчитывались перед организатором. В залах стояли покерные столы, рулетки и игровые автоматы.

За время работы группа заработала почти 5,8 миллиона рублей. В феврале 2024 года следователи СК и сотрудники ФСБ пресекли деятельность казино и изъяли более 220 единиц игрового оборудования и свыше 500 тысяч рублей наличными.

Стерлитамакский городской суд признал всех 11 фигурантов виновными по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр» и назначил условные сроки – от полутора до четырех лет. Организатор и двое администраторов также получили штрафы: 100, 350 и 500 тысяч рублей. Около 5,8 миллионов рублей суд конфисковал в пользу государства.

– Прокуратура намерена обжаловать приговор в апелляционном порядке, – заявили в надзорном ведомстве.

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