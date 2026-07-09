Жизнь была под угрозой, а время – на исходе: в Башкирии врачи спасли 4-летнюю девочку

Фото: Минздрав Башкирии

В Башкирии врачи спасли 4-летнего ребенка с опасным диагнозом. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Девочка поступила в Чекмагушевскую центральную районную больницу с сильными болями в животе. Диагностика выявила острый гангренозный аппендицит и разлитым перитонитом. Ситуацию осложняло нестандартное расположение червеобразного отростка – это затрудняло обследование и повышало риски для жизни ребенка.

Врачи решили оперировать немедленно. Хирурги провели лапароскопическую аппендэктомию, выполнили санацию и дренирование брюшной полости.

После операции девочку на санитарном вертолете доставили в Уфу – в Республиканскую детскую клиническую больницу – из-за тяжелого состояния и высокого риска септических осложнений.

– Сейчас малышка уже выписана из больницы. Желаю ей крепкого здоровья и, если и летать на вертолетах, то только чтобы полюбоваться видами. Коллегам – спасибо за слаженную и грамотную работу! – заявил Рахматуллин.

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