Ливни и град: в Башкирии ожидаются очень сильные осадки

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 10 июля, в Башкирии прогнозируется резкое ухудшение погоды. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Башгидрометцентра.

По всему региону ожидаются кратковременные дожди, местами – очень сильные ливни, грозы и град. Ветер сменится с юго-восточного на западный и северо-западный, его скорость составит 9-14 м/с. В отдельных районах возможны шквалы до 25 м/с. Ночью температура опустится до +14, +19°, днем поднимется до +23, +28°.

На дорогах из-за осадков видимость снизится до 1-2 км. Ночью и утром местами возможен туман – видимость менее 500 метров.

Уфу также ждут дожди, грозы и град. Ветер – 9–14 м/с, при грозе усилится до 15-20 м/с. Ночью в городе будет +15, +17°, днем – +24, +26°.

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