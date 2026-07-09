15-летний мальчик тяжело пострадал в ДТП в Уфе: расследование дела затянулось

Фото: СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал ускорить расследование уголовного дела о ДТП в Уфе, в котором пострадал 15-летний мальчик. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

По данным СКР, в сентябре прошлого года женщина за рулем автомобиля не уступила дорогу подростку на кроссовом мотоцикле. В результате столкновения мальчик получил множество переломов и травм, его госпитализировали. До сих пор он проходит реабилитацию. Уголовное дело расследуется с ноября, однако следствие затянулось.

Мать пострадавшего обратилась в приемную Бастрыкина во «ВКонтакте» и выразила несогласие с ходом расследования. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя Следкома Башкирии Марату Галиханову ускорить работу по делу и доложить о результатах. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате СКР.

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