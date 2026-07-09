Сын через суд выселил своего отца из квартиры: дело дошло до прокуратуры

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мелеузе добились отмены решения суда о выселении 57-летнего мужчины из квартиры. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

В июле 2022 года мать подарила сыну однокомнатную квартиру, в которой проживал его отец. После этого сын обратился в суд с требованием лишить отца права пользования жильем, снять с регистрации и выселить. Суд эти требования удовлетворил.

Прокуратура с таким решением не согласилась и обжаловала его. Ведомство указало, что мужчина не имел другого жилья и исправно платил за коммунальные услуги. Верховный суд республики поддержал доводы прокуратуры, отменил решение первой инстанции и отказал истцу в удовлетворении требований.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.