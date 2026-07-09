Житель Башкирии попал в реанимацию после драки из-за девушки

Пострадавший сначала отказался от экспертизы, но через несколько дней попал в реанимацию с травмой головы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белебее задержан 24-летний молодой человек по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

Как рассказали в пресс-службе МВД по республике, несколько дней назад на одной из городских улиц прохожие наткнулись на 34-летнего мужчину без сознания. Прибывшим полицейским пострадавший сообщил, что упал и травмировался по своей неосторожности, и отказался проходить судебно-медицинскую экспертизу. Однако спустя несколько дней его состояние резко ухудшилось и мужчину госпитализировали в реанимацию с тяжелой черепно-мозговой травмой.

После этого мать пострадавшего обратилась в полицию с заявлением о том, что на сына напали. Правоохранители задержали подозреваемого, который признался в содеянном. По предварительным данным, ссора вспыхнула между мужчинами в одном из развлекательных заведений Белебея из-за общей знакомой девушки, и конфликт быстро перерос в драку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

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