Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июля 2026 9:29

Работодатель в Уфе стал фигурантом уголовного дела из-за долгов по зарплате

В Уфе возбудили уголовное дело после многомесячной невыплаты зарплаты
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе расследуют дело о невыплате зарплаты.

В Уфе расследуют дело о невыплате зарплаты.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту длительной невыплаты заработной платы сотрудникам строительной компании.

Как сообщили в прокуратуре Кировского района, нарушения выявили в деятельности ООО СЗ «Проф-Мастер». Проверка показала, что с января по май 2026 года организация не выплачивала зарплату трем работникам. Общая сумма задолженности превысила 410 тысяч рублей.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, где приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

Кроме того, прокуратура внесла представление директору предприятия с требованием устранить нарушения. В отношении юридического лица также возбуждено административное дело за несоблюдение трудового законодательства.

В надзорном ведомстве сообщили, что расследование уголовного дела, рассмотрение мер прокурорского реагирования и полное погашение задолженности перед сотрудниками находятся на контроле прокуратуры.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.