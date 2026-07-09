Работодатель в Уфе стал фигурантом уголовного дела из-за долгов по зарплате

В Уфе расследуют дело о невыплате зарплаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту длительной невыплаты заработной платы сотрудникам строительной компании.

Как сообщили в прокуратуре Кировского района, нарушения выявили в деятельности ООО СЗ «Проф-Мастер». Проверка показала, что с января по май 2026 года организация не выплачивала зарплату трем работникам. Общая сумма задолженности превысила 410 тысяч рублей.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, где приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

Кроме того, прокуратура внесла представление директору предприятия с требованием устранить нарушения. В отношении юридического лица также возбуждено административное дело за несоблюдение трудового законодательства.

В надзорном ведомстве сообщили, что расследование уголовного дела, рассмотрение мер прокурорского реагирования и полное погашение задолженности перед сотрудниками находятся на контроле прокуратуры.

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