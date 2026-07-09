Положил миллион у мусорного бака: вахтовик из Башкирии стал жертвой мошенников

Житель Башкирии оставил миллион рублей у мусорки по требованию телефонных мошенников. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

57-летний житель села Краснохолмский стал жертвой многоступенчатой схемы телефонных мошенников и лишился одного миллиона рублей. По данным МВД по Башкирии, злоумышленники убедили мужчину снять все сбережения, отвезти их в Москву и оставить возле мусорного контейнера.

Все началось с того, что вахтовик искал на портале «Госуслуги» информацию о своем пенсионном стаже. Через несколько дней ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником пенсионного фонда, и предложил записать его на прием. Во время разговора мужчина продиктовал личные данные и сообщил код из поступившего сообщения.

Практически сразу после этого с ним связался якобы специалист технической поддержки «Госуслуг», который заявил, что неизвестные пытаются похитить деньги с банковских счетов. Затем разговор перевели на лже-сотрудника ФСБ. Тот убедил мужчину, что проводится секретная операция по поимке мошенников и его деньги необходимо срочно «обезопасить».

Следуя указаниям аферистов, житель Башкирии купил новый телефон и установил приложение для защищенного общения. Через него он сообщил собеседникам информацию о своих банковских счетах. После этого мошенники заявили, что деньги якобы фигурируют в уголовном деле, поэтому их необходимо снять наличными. В одном из банков мужчине отказали в выдаче средств, заподозрив неладное, однако он отправился в Нефтекамск, где смог получить один миллион рублей.

На этом требования не закончились. Потерпевшему приказали срочно лететь в Москву для проведения «экспертизы» наличных. Добравшись до столицы, мужчина оставил пакет с деньгами возле мусорного контейнера в указанном месте и ушел, как ему велели.

Позже злоумышленники потребовали, чтобы он вылетел в Сочи, а уже оттуда возвращался домой, объяснив это необходимостью «замести следы». Лишь спустя некоторое время мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.